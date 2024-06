Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca, in perioada 25 iunie – 25 iulie, se vor desfașura lucrari pe DN 68A Coșava – Margina, inclusiv pe timpul nopții. In schimb, nu se va lucra in weekend, incepand de vinerea de la ora 12:00 pana luni dimineața. Antreprenorul lucrarii – Drumuri…

Ne apropiem incet de finalul poveștii, de fapt a romanului care a insemnat modernizarea pentru drumul județean intre Maderat și Tarnova. Insa nimeni nu se...

- Stare de urgenta pe un drum intens circulat de turisti! Autoritațile au anunțat ca drumul a cedat „catastrofal” la kilometrul 12,8. O șosea montana, care face legatura intre orașele din estul statului Idaho și populara destinație turistica Jackson, Wyoming, s-a surpat dupa o alunecare de teren. A disparut…

Ne-am dorit mult sa avem un drum care sa ne lege de lumea buna, civilizata și bogata și, din 2007 ni s-a deschis acest drum....

O autoutilitara a luat foc, dupa miezul nopții, pe drumul care leaga localitațile Pancota și Seleuș. Cel mai probabil cauza incendiului a fost un scurt...

In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe drumul ce leaga localitațile Horia de Șiria, pe DJ709. Apelul la 112 anunța...

- Un accident, provocat de o șoferița in varsta de 19 ani, a avut loc, marți dupa-amiaza, pe DN 68A, la Margina. „O tanara in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 68A dinspre orașul Faget spre localitatea Coșava, iar la un moment dat pe raza localitații Margina ar fi intrat in coliziune…