Nervi întinși la maximum și cozi de zeci de kilometri la intrarea în Slobozia Trafic de coșmar pentru cei care au avut proasta inspirație sa mearga, miercuri, la Slobozia, in județul Ialomița. Cozile de mașini și tiruri s-au intins pe zeci de kilometri și s-a stat la coada cu orele pe o vreme caniculara, din cauza unor lucrari la podul de peste Ialomița. In fapt, era vorba de un „petic” de asfalt. Nervii au fost intinși la maximum, mai ales ca nimeni nu știa despre ce este vorba, circulația desfașurandu-se pe o singura banda. Calvarul va continua și joi, dupa cum am aflat intr-un final de la Poliția locala Slobozia. “In perioada 05-06.07.2023, pe DN21 km 89+668, zona podului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

