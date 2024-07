Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile bulgare, incepand cu data de 10 iulie 2024 se vor desfasura lucrari de reparatie majora la Podul Prieteniei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile bulgare, incepand cu data de 10 iulie 2024 se vor desfasura lucrari de reparatie majora la Podul Prieteniei…

- Șoferii care tranziteaza, in urmatoarele luni, Podul Prieteniei dintre Romania și Bulgaria trebuie sa se inarmeze cu foarte multa rabdare. Deși a inceput perioada vacanțelor și foarte mulți romani il tranziteaza, podul va intra in reparații. Ce-i drept, are nevoie, avand in vedere ca in ultimii 70 de…

- Aeroportul Otopeni a fost scena unui haos generalizat, miercuri, 26 iunie 2024. Mai multe zboruri au avut intarzieri, iar pasagerii, nemulțumiți, au fost la un pas sa se incaiere cu angajații companiei aeriene Wizz Air.

- Circulația rutiera va fi restricționata, incepand de sambata, 29 iunie, pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti, in zona Garii Baneasa - Fantana Miorita, pentru a se face pregatiri pentru lucrarile la viitoarea statie de metrou Gara Baneasa de pe Magistrala M6, anunța miercuri Metrorex, intr-un comunicat.Potrivit…

- Autoritațile municipale anunța ca au inceput lucrarile de reabilitare și amenajare a bd. Dacia, pe tronsonul str. Independenței - Valea Crucii. Potrivit autoritaților, proiectul prevede: - amenajarea trotuarelor in pavaj - crearea rampelor de acces - utilizarea pavajului de avertizare și ghidare pentru…

- I.M. Regia „Exdrupo” a continuat, in perioada 22 – 28 aprilie 2024, intervențiile de lichidare a situațiilor de avarie pe drumurile principale din municipiul Chișinau, executind, astfel, plombari cu asfalt fierbinte pe o suprafața totala de circa 5500 m2., alți 3000 m2 fiind pregatiți pentru asfaltare,…

- In zona nodului rutier al VO Tg-Jiu cu DN 67 (Dragoieni) se vor efectua, in perioada 10-11 aprilie, lucrari de așternere covor asfaltic. Circulația rutiera urmand sa fie dirijata de piloți de trafic. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, participanții la trafic sunt rugați sa reduca…