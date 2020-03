Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- Politistii au depistat, miercuri, 5.621 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei prevazuta de ordonanta militara, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei. Tag-uri Institutii: …

- Politistii au aplicat, in noaptea de marti spre miercuri, amenzi in valoare de peste 237.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat Ordonanta militara nr. 2/2020 referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei sau gospodariei intre orele 22,00 si 6,00, potrivit Inspectoratul de Politie…

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…

- Polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au ieșit in strada, luni seara,incepand cu ora 22.00, pentru a verifica in ce masura sunt respectate prevederile ordonanței militare privind limitarea circulației persoanelor.

- Luni seara, incepand cu ora 22.00, au intrat in vigoare prevederile Ordonanței Militare nr. 2, iar conform celor specificate la articolul 5 al acestui document, echipajele de poliție au efectuat verificari in punctele fixe și pe traseele rutiere pentru monitorizarea respectarii de catre șoferi si ...

- Cinci persoane din Vrancea au fost amendate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea cu cate 10.000 de lei fiecare, dupa ce politistii au constatat ca acestea nu au respectat masura izolarii la domiciliu, a informat Institutia Prefectului judetului Vrancea, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratul…