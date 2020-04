Nerespectarea restricţiilor de circulaţie au adus peste 350 de amenzi în Prahova Peste 350 de amenzi au fost date in ultimele 24 de ore in judetul Prahova pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie prevazute in ordonantele militare, sanctiunile fiind de circa 610.000 de lei, informeaza, marti, Prefectura, potrivit Agerpres. "Au fost realizate controale la 1.065 de locatii din Prahova unde sunt inregistrate 2.245 de persoane aflate in autoizolare si la 43 de agenti economici. In urma acestor demersuri, au fost aplicate 363 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de aproape 615.000 lei. Citește și: Avertismentul unui medic de la Matei Balș: 'Varful pandemiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

