Neregulile găsite pe litoral. Turiștii stau în PICIOARE în microbuz sau nu primesc bilete de călătorie In tren o sa calatoriti ca sardelele, iar in microbuz o sa stati in picioare, desi este ilegal. In fata garii din Constanța sunt zeci de autobuze si microbuze private care circula pana la Mangalia. Un bilet costa in jur de 10 lei, dar sa nu va asteptati sa-l si primiti. Desi la plecare sunt multe scaune goale, pe traseu masina se umple, iar calatorii sunt obligati sa stea in picioare incalcand astfel legea. Daca intentionati sa calatoriti din Mangalia spre Constanța ori sa mergeti prin statiuni si alegeti trenul pastrati-va calmul. In prezent trenurile circula doar din doua in doua ore si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

