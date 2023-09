Nereguli pe linie, descoperite la stații GPL din Argeș Autoritațile din județul Argeș au descoperit 8 stații care nu respectau absolut nicio norma legislativa. Opt statii care comercializeaza gaz petrolier lichefiat (GPL) in judetul Arges au fost inchise in urma controalelor facute in ultima perioada, deciziile fiind luate dupa ce echipele de verificare au constatat ca multe dintre aceste obiective nu aveau persoana responsabila cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor. ”Nereguli pe linie de securitate la incendiu gasite la mai multe statii GPL din Arges! 8 au fost inchise. La multe dintre obiective lipsea responsabilul cu supravegherea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

