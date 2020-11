Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean Piatra Neamț, unde 10 oameni si-au pierdut viata in urma unui incendiu, nu aveau proceduri in caz de incendiu, potrivit lui Marius Filip, directorul Unitații de Standarde din cadrul Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, citat de Digi24. Spitalul Județean Piatra…

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan acuza Partidul Social Democrat pentru modul in care a fost manageriat spitalul județean Piatra Neamț, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene. „Corupția ucide!”, spune Rareș Bogdan. Pana la transmiterea acestei știri…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de aeronava. Medicul va ajunge la Spitalul Floreasca. Medicul care a suferit numeroase arsuri…

- Marius Filip, directorul Unitații de Standarde din cadrul Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca Spitalul Județean Piatra Neamț prezenta nereguli in ce privește siguranța personalului și a pacienților, mai exact patru indicatori…

- Incendiu puternic și plan roșu activat la Spitalul Județean din Piatra Neamț. 7 persoane au murit din primele informații venite de la ISU. Potrivit ISU Piatra Neamț in urma incendiului, 7 persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe și una (medicul de garda) prezinta arsuri de gradul II și III…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva, acolo unde sunt internați mai mulți pacienți cu COVID-19. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului.Incendiul se manifesta cu flacara și degajare mare de fum, anunța ISU. Din cauza numarului…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt va incheia un protocol cu cea a Spitalului Modular de la Letcani – Iasi pentru preluarea pacientilor cu COVID-19, avand in vedere ca unitatea sanitara din Piatra-Neamt este aproape la capacitate maxima. Managerul interimar al SJU Piatra-Neamt,…

- Managerul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a anuntat ca, in unitatea pe care o conduce, exista zece paturi la ATI, iar in acest moment toate sunt ocupate. De asemenea, mai exista doua paturi rezervate pacientilor COVID-19 care necesita dializa, potrivit sursei citate.…