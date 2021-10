Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Conform surselor G4Media și Info Sud-Est , 9 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au…

- Conform unui raport asupra problemelor din spitale realizat dupa incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța au fost descoperite mai multe nereguli la instalațiile de semnalizare și la cele electrice, potrivit Mediafax. Conform raportului, in…

- 113 pacienți erau internați in Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța unde a izbucnit un incendiu puternic vineri dimineața, dintre care 10 in secția de Terapie Intensiva, anunța Ministerul Sanatații, intr-un comunicat.Toți pacienții vor fi transferați la Spitalul Județean De Urgența Constanța,…

- Constanța: Incendiu la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase #updates Incendiu la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Constanța. FOTO: ISU Constanta. UPDATE: Echipaje de la ISU Calarasi si Ialomita - trimise pentru a ajuta la stingerea incendiului de la Spitalul de Boli…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Incendiul a izbucnit la secția ATI. A fost activat planul roșu de intervenție. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari mari de fum, Pompierii care intervin la incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirusDe la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 47.677 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.358 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest moment,…

- Cea mai moderna Unitate de Primiri Urgențe (UPU) din Romania, de la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar Arseni” a fost data in folosința vineri dimineața. La ora 08.01, primul pacient a fost preluat de medici, iar pana la ora 09.00, alți 10 pacienți care se aflau in vechea secție de UPU au fost transferați…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, a derulat și finalizat ample lucrari la cladirea care gazduiește Secția de Pneumologie. Principalele operațiuni executate au constat in realizarea unui nou acoperiș, montarea unor noi…