98% din santierele de constructii de pe litoralul Marii Negre, verificate de comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM), in ultimele doua luni, nu respecta legislatia de mediu. Cele mai multe probleme sunt legate de gestionarea deseurilor, lipsa infrastructurii privind prevenirea dispersiei particulelor in suspensie si lipsa evidentelor privind gestiunea deseurilor. „In cadrul controlului tematic national […] The post Nereguli la 98% din santierele verificate pe litoralul Marii Negre. Amenzi de 1.392.000 de lei, date de Garda de Mediu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…