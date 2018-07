Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de week-end, politistii rutieri din Timiș au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 27 permise de conducere. In…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore la peste 3.200 de evenimente si au aplicat aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, 176 de persoane banuite de comiterea unor infractiuni au fost depistate, ieri, de politisti.

- In perioada 22-24 iunie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au organizat si desfasurat activitati punctuale in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica. In cadrul activitatilor desfasurate au fost legitimate 86 de persoane si au fost controlate 74 de autovehicule. Abaterile…

- Politistii ialomiteni au intervenit in weekend la 100 de evenimente si au aplicat 499 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 160.000 de lei, au constatat 37 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 18 permise de conducere.

- Politistii rutieri au aplicat peste 500 de amenzi pentru abaterile de la legislatia rutiera, insa nu putini au fost conducatorii auto depistati cu probleme tehnice serioase la autovehicule, ce ar fi putut conduce la producerea unor accidente rutiere.

- Nu mai putin de 6 de infractiuni au fost constatate de catre autoritati, care au aplicat si peste 500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare depaeste 130.000 de lei. „Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt, de asemenea, prioritati ale Politiei iesene. Astfel, politistii rutieri au desfasurat…

- Politistii din toata tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.800 de sesizari, au constatat peste 840 de infractiuni, au aplicat peste 9.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 584 de permise de conducere.

- Politistii au intervenit miercuri la peste 2.900 de evenimente, au constatat peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 8.700 de contraventii, in valoare de peste 2.700.000 de lei, in cadrul actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.