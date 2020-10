Nereguli în procesul de prevenire și control al pestei porcine africane- Corpul de Control al premierului ​Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), prin direcțiile județene, nu a respectat prevederile Programului național de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, ca urmare a faptului ca au fost achiziționate doar cinci din opt incineratoare mobile, a constatat Corpul de Control al premierului. Incineratoarele furnizate au fost aduse cu întârziere. În plus, au existat și sincope în utilizare.



