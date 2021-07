Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, Jandarmii din cadrul gruparii mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș alaturi de AJVPS Mureș au desfașurat o acțiune de verificare a respectarii regulilor de practicare a pescuitului pe principalele rauri din județ. Deși zona de acțiune a fost larga, nu a fost aplicat un numar mare…

- Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu Mureș vor asigura in week-end acesta, conform zonei de competența teritoriala a unitații, masuri de asigurare a ordinii publice. "Astfel, colegii noștri vor fi alaturi de cetațeni in cadrul Campionatului Național de Super Rally,…

- Biroul de presa al Gruparii de Jandarmi Mobila „Regele Ferdinand I" Targu Mureș a anunțat, printr-un comunicat remis luni, 31 mai, pe pagina de Facebook a instituției, ca reprezentanți ai unitații de jandarmi, precum și membri ai poliției din cadrul Agenției Naționale Antidrog–Centru Regional de Prevenire,…

- Jandarmii au gasit 12 vulpi intr-o casa parasita din Blandesti, judetul Botosani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean, Dan Izotov, informeaza Agerpres . Dan Izotov a precizat ca animalele, in majoritate pui, au fost observate de localnici, care au sunat la 112. „Jandarmii…

- Locuri de munca in Targu Mureș se cauta. Cu toatea astea, exista un numar destul de mare de șomeri declarați. Și mai sunt și destule persoane care nici macar nu sunt in evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de munca. Locuri de munca in Targu Mureș și in țara disponibile apar in fiecare luna pe…

- Așa cum ne-a obișnuit fostul regim timp de 20 de ani, continua organizarea Zilelor targumureșene și in acest an. In rest, totul "e rezolvat" in municipiul Targu Mureș, sa cante muzica… Astfel, consilierii locali au aprobat ca desfașurarea manifestarii "Zilele Targumureșene" 2021, sa fie in ultima saptamana…