Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România își exprima îmgrijorarea fața de dezvaluirile protestatarilor din fața SUUB și saluta decizia acestora de a face totul public. COPAC cere autoritaților sa controleze cu responsabilitate…

- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Refugiul Iezer, cel mai mare si mai vechi refugiu montan din tara, a fost modernizat timp de doua weekenduri de catre un ONG din Bucuresti si de catre formatia Salvamont Campulung Muscel. Refugiul, care a fost construit in 1939, se afla la cea mai mare altitudine din Romania – 2.165 metri – si poate…

- Supermodel, femeie de afaceri, vedeta de televiziune și DJ de succes, Paris Hilton vine joi pentru prima data in Romania sa puna muzica intr-un club din București. Gazdele sale i-au pregatit o recepție de zile mari.

- Dupa ce o jurnalista a site-ului Republica.ro a povestit cum medicii de garda de la Spitalul Universitar de Urgența din București nu l-au diagnosticat pe soțul sau care avea apendicita acuta gangrenoasa perforata și l-au trimis la medicul de familie sa ia trimitere pentru hematologie, subiectul modului…

- Imunoterapia oncologica reprezinta cea mai noua și promițatoare inovație in lupta impotriva cancerului, la nivel mondial. Spre deosebire de terapiile tradiționale, care țintesc direct tumora, imunoterapia funcționeaza prin intarirea sistemului imunitar pentru a-l ajuta sa combata eficient cancerul.…

- Alianța Pacienților Cronici din Romania a trimis o scrisoare deschisa ministrului Sanatații, Sorina Pintea in care ii cere sa se asigure ca protocoalele terapeutice pentru cele 19 noi medicamente care au fost incluse, in urma cu o saptamana, pe lista medicamentelor compensate și gratuite vor fi publicate…

- Pacientii care sufera de hepatita C ar putea fi pusi in situatia de a nu continua tratamentul cu interferon free, atrage atentia Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO), care acuza discontinuitati in furnizarea tratamentului.