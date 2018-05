Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut pe data de 13 mai de la opt metri inaltime, dupa ce s-a rupt tiroliana cu el, apoi a ajuns la spital cu piciorul rupt, entorsa la o mana si vanatai pe tot corpul. Tatal copilului a povestit cu lacrimi in ochi ca s-a rupt coarda care face legatura intre harnasamentul…

- Accident teribil in Parcul Romanescu din Craiova. Un baietel de 10 ani a cazut, duminica, de la opt metri inalțime, dupa ce i s-a rupt tiroliana. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) .Copilul a suferit leziuni si a fost internat de urgența la Spitalul Judetean din…

- Politistii americani care au inceput investigatia in cazul accidentului din Arizona in care o femeie a fost ucisa de un vehicul autonom apartinand Uber au declarat ca nu exista urme de franare.

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate…

- Fotbalul din Grecia trece prin momente dificile, dupa ce PAOK Salonic pare a fi capul rautaților in ultima saptamana. Ieri, patronul gruparii „alb-negre” a patruns inarmat pe teren, in prelungirile meciului cu AEK Atena.

- Umbrela bulgara In 1978, in plin Razboi Rece, disidentul bulgar Gheorgi Markov astepta autobuzul la Londra pentru a merge acasa dupa ce incheiase ziua de lucru la BBC. Dintr-o data, el a fost impuns in picior de un trecator care a lasat sa-i cada umbrela. Markov a facut febra mare…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…