Nereguli grave în spitalele din toată țara: 28% dintre unitățile medicale nu au rezervor de apă pentru incendii Rezultatele preliminare ale raportului de control al Inspectiei sanitare scoate la suprafața neregulile grave care exista in spitalele din Romania. Digi24 a obținut in exclusivitate raportul Inspectiei sanitare de stat facut in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private din tara. Nereguli din sectiile ATI din Romania 28% dintre spitale nu au rezervor de apa pentru incendii;71% din saloanele de terapie intensiva nu au sistem de ventilație mecanica prin exhaustare;60% din saloanele de terapie intensiva nu au sisteme de tratarea aerului cu 3 trepte de filtre HEPA.71%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Raportul Inspectiei sanitare de stat, rezultat in urma controlului in sectiile ATI din spitalele publice si private din tara arata, printre altele, ca in 28 la suta dintre cele 314 spitale controlate nu exista un rezervor de apa, iar in 71% din saloanele de ATI nu exista un sistem de ventilație mecanica…

- Digi24 a obținut in exclusivitate raportul Inspectiei sanitare de stat facut in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private din tara. Documentul scoate la iveala o serie de nereguli grave.

