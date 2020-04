Nereguli din ultima perioadă în respectarea condiţiilor impuse de COVID-19 2.113 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate pana acum in carantina institutionalizata, anunta autoritatile. De asemenea, 125 de oameni care nu au respectat perioada de carantina vor trebui sa reia procedura pentru 14 zile. Au fost deschise 442 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, iar in ultimele 24 de […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

