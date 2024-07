In timp ce Romania se afunda in hațișurile birocrației de la Bruxelles, ratand fondurile alocate, statele dezvoltate din UE nu au scrupule in a cheltui ilegal banii, mai ales ca nici Comisia Europeana nu se agita sa le penalizeze. Curtea de Conturi Europeana a depistat erori majore in accesarea fondurilor de coeziune, cele mai multe […] The post Nereguli cat casa in curtea statelor dezvoltate din UE. Fondurile europene, cheltuite ilegal first appeared on Ziarul National .