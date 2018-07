Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Filipinei a fost supranumit Duterte Distrugatorul! Peste 60 de mașini de lux și motociclete au fost distruse de un buldozer in provincia Cagayan, in conformitate cu o directiva emisa de peședintele Rodrigo Duterte. Autoturismele erau marci precum Lamborghini și Porsche și au fost introduse…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a achizitionat 19 freze de asfalt in valoare de 7,942 milioane de lei fara TVA, informeaza compania de drumuri printr-un comunicat.

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.850 de evenimente, majoritatea sesizate prin serviciul 112. Au constatat 728 de infractiuni si au aplicat peste 7.700 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 382 de permise de conducere.

- Atacantul Wayne Rooney, cel mai bun marcator din istoria selectionatei Angliei, este asteptat joi la Washington pentru finalizarea transferului sau la echipa DC United din Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS), informeaza AFP. Fostul international englez va semna un contract pe doi ani si…

- In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 579.645 de castiguri in valoare totala de peste 81,22 milioane de lei (peste 17,44 milioane de euro). La Loto 6/49 s-au inregistrat 66.065 castiguri, in valoare totala de peste 3,73 milioane…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape 2 milioane de euro, iar tranzactia, realizata prin intermediul platformei DealShaker, a vizat un teren din Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte.

- Primarul orasului Ovidiu George Scupra a semnat, pe daat de 24 aprilie, contractul de finantare nr. 1897 pentru proiectul "Zona de relaxare si agrement in orasul Ovidiu", incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrattiei Publice,i calitate de Autoritate de Management pentru POR, proiect…