- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 11.07.2024, ora 13:00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi Proiect de hotarare nr. 282 2024 privind aprobarea…

- Proiectul are ca scop alinierea portului la standardele de eficiența a folosirii energiei electrice stabilite de catre Comisia Europeana. Infrastructura de distribuție a energiei electrice din Portul Constanța va fi modernizata in cadrul unui proiect de peste aproape 19 milioane de lei, finanțat parțial…

- Valoarea euro este de 4.9751, dolarul american este cotat la 4.5879, indicele FTSE 100 este la 8420.26, iar D Banca Europeana de Investiții (BEI) a acordat un credit de 40 de milioane de euro unei companii austriece, Eldrive Holding GmbH, care este sub controlul investitorilor bulgari. Fondurile vor…

- Atacul nocturn cu drone rusești a avariat instalatii electrice in centrul si vestul Ucrainei, determinand noi intreruperi ale alimentarii cu energie electrica. ”Inamicul a atins instalatiile electrice din centrul tarii și au fost impuse restrictii de alimentare”, a anuntat miercuri Ministerul ucrainean…

- Statele Unite ale Americii au alocat 85 de milioane de dolari pentru ca Republica Moldova sa procure un sistem nou de dimensiuni mari pentru stocarea energiei electrice in baterii (BESS) și echipament suplimentar pentru a imbunatați fiabilitatea rețelelor electrice. Anunțul a fost facut de secretarul…

- Comuna Mihai Viteazu anunța inceperea proiectului cu titlul: „CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL COMUNEI MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ”, finanțat prin Fondul pentru modernizare, Program cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijin pentru…

- In baza cererii nr. 16371 din data de 11.03.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului APEX ENSTOR S.R.L..Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, bulevardul…