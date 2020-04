Presedintele Ligii Engleze de Fotbal (EFL), Rick Parry, a declarat joi ca ar fi nevoie de 56 de zile pentru a se finaliza sezonul competitional 2019-2020 si ca intentioneaza sa incheie campionatele cu meciurile din play-off in cele trei divizii pe care le coordoneaza, scrie Reuters, citata de Agerpres.

EFL nu are competenta asupra Premier League, dar gestioneaza urmatoarele trei ligi valorice - Championship, League One si League Two.

Parry a mentionat ca toate partidele se pot desfasura in absenta spectatorilor.

