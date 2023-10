Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul cantareț a fost prins de Poliție și sancționat dupa ce a apasat prea mult pedala de accelerație. Vedeta a condus cu peste 100 km/h intr-o zona in care viteza maxima admisa era de doar 50 km/h in județul Tulcea. Polițiștii din Tulcea au anunțat ca au depistat, pe DJ 222, km 9+300, in zona…

- Prima victima a bombardamentelor rusești pe teritoriul NATO este o casa din Romania situata la 200 de metri distanța de granița cu Ucraina. Cazul a ajuns și in presa americana. Proprietarul casei, un fel de coliba acoperita cu stuf, fara apa curenta, este un pensionar in varsta de 71 de ani din Plauru,…

- Directorul general provizoriu al Companiei Naționale Poșta Romana, Florin Valentin Ștefan, a gasit o modalitate incredibila de a reduce cheltuielile companiei. La inceputul acestui an, directorul general interimar al Poștei Romane impus de PNL, Florin-Valentin Ștefan, a anunțat ca in de 1.000 de angajați…

- In prima jumatate a anului au fost emise aproximativ 200 de ordine de protectie ca urmare a cazurilor de violenta domestica, a anuntat, marti, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, potrivit Agerpres.Totodata, arata aceeasi sursa, 65 de victime au refuzat luarea unor masuri impotriva…

- Maramureș: Etapa finala a Concursului național de fizica și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, ediția a XXVIII-a In perioada 19-23 iulie 2023, județul Maramureș va fi gazda etapei naționale a Concursului național de fizica și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”,…

- Sondaj World Vision Romania Peste 17.000 de copii au participat la programul ,,Ne incredem in educatie”, derulat de World Vision Romania si Dove O treime dintre adolescentii din mediul rural spun ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori la fel de fericiti precum colegii lor, conform unui raport al…

- Dintr-un total de 355 de licee cu profil tehnologic din Romania, 166 se afla in mediul rural, ceea ce inseamna ca aproximativ unul din doi elevi care frecventeaza aceste unitați de invațamant traiește și invața in mediul rural. Datele Ministerului Educației arata ca dintre elevii liceelor tehnologice…

- La Podul laudat vin tot mai multi turisti. Golden Gate-ul romanesc, podul de la Braila, vine la pachet si cu o mare dilema, mai ales pentru locuitorii din nordul Moldovei. Care e cel mai bun drum catre mare cu bacul sau pe podul nou-nout? Alegi privelistea sau timpul mai scurt? Aceasta este intrebarea…