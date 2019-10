Stiri pe aceeasi tema

- Echipele CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua au obtinut victorii categorice in etapa a 8-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, prima a returului. La Constanta, maramuresenii, campioni en titre, au trecut de ACS Tomitanii cu scorul de 54-18 (28-13) obtinand si punctul bonus ofensiv. …

- Stadionul „Mihail Naca” din Constanța a gazduit, sambata, meciul contand pentru etapa a 7-a din Superliga de rugby dintre formația gazda Tomitanii și SCM Gloria Buzau. Aflate pe ultimele locuri ale clasamentului, cele doua formații au oferit un joc spectaculos, in care oaspeții s-au distanțat pe final,…

- Stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta gazduieste miercuri, 25 septembrie, de la ora 10.00, meciul de rugby Tomitanii Constanta Universitatea Cluj, restanta din etapa a doua a Cupei Romaniei, grupa A, editia 2019 2020.Pana acum, s au derulat trei runde din Cupa, iar atat Tomitanii, cat si U Cluj…

- Marcel Pușcaș, președintele formației din liga a treia U Craiova 1948 SA, a declarat ca se așteapta la aproximativ 12.000-15.000 de spectatori prezenți la meciul de pe Stadionul "Ion Oblemenco", de marți, contra lui "U" Cluj, din șaisprezecimile Cupei Romaniei, scrie Mediafax.U Craiova 1948…

- Clubul CS Universitatea Craiova a anunțat public ca va sprijini echipa FC U Craiova, finanțata de Adrian Mititelu, pentru a juca meciul din șaisprezecimile Cupei Romaniei cu U Cluj. Adrian Mititelu a depus o cerere scrisa la Primaria Craiova prin care a cerut ca echipa sa sa joace meciul din Cupa Romaniei…

- Stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta gazduieste, sambata, 7 septembrie, de la ora 10.30, meciul de rugby Tomitanii Constanta Universitatea Cluj, din etapa a doua a SuperLigii. Ambele adversare vin dupa infrangeri in deplasare in runda inaugurala, Tomitanii 17 42 cu CSM Stiinta Baia Mare, U Cluj…

- Doar doua meciuri vor avea loc sambata, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, informeaza FRR pe pagina de Facebook. In grupa A se va disputa intalnirea dintre CSM Stiinta Baia Mare si Timisoara Saracens, un adevarat derby al competitiei, incepand cu ora 11:00, pe ''Arena Zimbrilor'', iar in grupa…

