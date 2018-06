Neptun retrograd în Peşti pentru următoarele luni. Cum ne afectează acest eveniment astrologic Tranzitul lui Neptun in Pesti se va incheia pe 24 noiembrie, conform hartii intocmite de astrologi. Este timpul sa facem o departajare intre vise si realitate, cam la asta ne indeamna planeta Neptun. Berbecii trebuie sa urmeze o gandire practica, sa lase teoria deoparte si sa munceasca din greu daca vor rezultate. Gemenii, intre amanari Taurii nu trebuie sa uite vechii prieteni, mai ales ca unii din oamenii trecutului ii pot ajuta la realizari pe viitor. Gemenii vor avea multe amanari pe plan profesional. Vor fi expusi in fata unor realitati de care nu mai au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

