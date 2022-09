In Ungaria a crescut din nou numarul celor care sustin ca mai degraba este o agresiune atacarea Ucrainei de catre Rusia, si nu impartasesc presupunerea ca Rusia doar se apara, rezulta dintr-o cercetare realizata la solicitarea ziarului ungar “Nepszava” de Institutul Publicus, cercetare care nu este reprezentativa pentru populația adulta ungara, ci este reprezentativa doar din punct de vedere al varstei și al educației, citeaza Rador. In luna februarie, 64% dintre respondenti au calificat drept agresiune rusa razboiul din Ucraina, iar in aprilie doar 56% dintre respondenti au avut opinii similare.…