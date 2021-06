Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Hill și milionarul american Bradford Hill sunt in culmea fericirii! Frumoasa timișoreanca a adus pe lume, sambata, 26 iunie, cel de-al doilea baiețel al cuplului, potrivit click.ro. Povestea de dragoste dintre timisoreanca Iasmina, in varsta de 30 de ani, si milionarul american Bradford Aaron…

- CHIȘINAU, 20 iunie - Sputnik. Asteroidul, care este de doua ori mai lung decat inalțimea Statuii Libertații din New York, se va apropia cel mai mult de Terra pe 25 iunie. Acest lucru este anunțat de Daily Express, care face referire la NASA. Asteroidul 441987 (2010 NY65), care are o dimensiune…

- Gustave Eiffel, faimosul inginer și arhitect francez expert in construcții cu schelet metalic și elemente prefabricate metalice, cum au fost Turnul Eiffel din Paris sau Statuia Libertații ridicata in New York, și-a lasat amprenta și in Romania prin doua din proiectele sale. Unul se afla chiar in Iași,…

- Povestea de dragoste dintre timisoreanca Iasmina, in varsta de 30 de ani, si milionarul american Bradford Aaron Hill (63 de ani), care are in administrare Statuia Libertatii, a facut inconjurul lumii.

- Recent, Jean Gavril și soția lui, Bianca Gavrila, au descoperit, spre marea lor bucurie, ca vor fi parinți. Tineri și cu personalitați efervescente, cei doi ne-au povestit despre cum se pregatesc sa intre in noul rol. Casatoriți din 2019, Jean și Bianca formeaza un cuplu guvernat de iubire și pasiune.…

- Alex Dima, jurnalistul de la Pro TV, a vorbit recent despre cea mai mare drama prin care a trecut, in urma cu 12 ani. Soția lui, Roxana, a murit de cancer la trei ani de la casatorie, dupa ce medicul la care a apelat nu a tratat-o corespunzator.Dupa ce ani de zile s-a invinovațit, realizatorul emisiunii…