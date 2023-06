Stiri pe aceeasi tema

- Industria muzicii populare din Romania a fost devastata de vestea tragica potrivit caruia un cunoscut artist a fost diagnosticat cu o boala grava - cancer de piele. Familia maestrului taragotului Petrica Vița le care ajutorul celor de acasa.

- DISPUTE… Transportata la Iași, la cateva ore de la producerea accidentului, copila de numai 5 ani este conectata la aparate iar șansele de supraviețuire sunt minime. Conform unor surse medicale, victima a suferit un traumatism cranian sever și o contuzie pulmonara care-i pun viața in pericol. Deocamdata…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in dimineata zilei de vineri, 26 mai 2023, a plecat dintre noi unul din cei mai indragiti meteorologi, Dumitru Balta."Nascut pe 19 februarie 1947, in localitatea Alexandru Odobescu, judetul Calarasi, domnul Dumitru Balta si a inceput activitatea in IMH…

- Deși inca nu este, oficial, un barbat singur, caci divorțul de Isabela nu s-a pronunțat, Daniel Onoriu este mai fericit ca niciodata de cand a cunoscut-o pe Elena, actuala sa iubita. Femeia de afaceri iși sarbatorește astazi ziua de nume, iar pilotul de raliuri nu a ratat momentul pentru a-i face public…

- Gheorghe Turda e unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cantareți de muzica populara. Acum, intr-un interviu pentru Fanatik, artistul nu a mai povestit despre cariera lui, ci despre viața personala. A recunoscut ca a avut mai multe iubite și a vorbit chiar și despre o posibila casatorie.La cei 75…

- Femeia in varsta de 34 de ani a nascut prin cezariana acasa, asistata de soț și de soacra acesteia. Starea femeii s-a agravat in timpul intervenției, așa ca aceștia au sunat la salvare, potrivit știrile știrileprotv.ro.Intervenția a fost realizata cu ustensile cumparate de pe Internet, iar medicii ajunși…

- Fostul portar Victor Nunweiller a incetat din viata, la varsta de 81 de ani, anunta, joi, FC Dinamo.Nascut la 13 mai 1942, Nunweiller V, asa cum a fost cunoscut in istoria fotbalului nostru, a evoluat pe postul de portar la Dinamo, Victoria, Dinamo Obor si Universitatea Cluj. Fii la curent…

- Gigi Becali a susținut o conferința de presa dupa victoria lui FCSB cu Sepsi, scor 2-1. Patronul roș-albaștrilor a fost mulțumit de rezultat, dar a criticat jocul și pe Valentin Crețu. Becali a laudat schimbarile de la pauza, Ovidiu Popescu in locul lui Edjouma și Miculescu in locul lui Cordea. L-a…