Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump va fi prezent la un eveniment de campanie in Grand Rapids, Michigan, la o saptamana de la tentativa de asasinat care l-a vizat in timpul unui miting similar din Pennsylvania. Este, de asemenea, primul astfel de eveniment la care participa in calitate de candidat…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a declarat joi noaptea ca divizarea societatii trebuie vindecata si, in discursul de acceptare a nominalizarii sale in calitate de candidat al Partidului Republican la Casa Alba, a dat asigurari ca va fi liderul tuturor americanilor, nu doar al celor…

- Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a anuntat vineri ca elimina masurile impuse conturilor de Facebook si Instagram ale lui Donald Trump in ianuarie 2023, cand l-a primit inapoi pe fostul presedinte american dupa ce l-a suspendat timp de doi ani pentru incitare la violenta, relateaza…

- Președintele american Joe Biden este supus in continuare presiunii de a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, mai mulți democrați de rang inalt facand apeluri ca Biden sa ia o decizie ținand cont de intregul context al momentului, relateaza The Guardian. Intre timp, președintele depune…

- O parte importanta a presei din Romania relateaza pe un ton ingrijorat despre o eventuala revenire la putere a lui Donald Trump in urma alegerilor prezidentiale care vor avea loc in SUA in toamna acestui an. In acelasi timp George Maior, fostul director al SRI si fost ambasador al Romaniei la Washington,…

- Curtea Suprema a SUA a decis luni, 1 iulie, ca foștii președinți ai SUA au dreptul la un anumit grad de imunitate impotriva urmaririi penale, reducand dramatic probabilitatea ca procesul penal federal impotriva lui Donald Trump, acuzat ca a complotat pentru a opri transferul de putere, in ianuarie 2021,…

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a lua in discutie viitorul campaniei sale de realegere, a relatat sambata NBC, citand cinci surse in tema cu acest subiect, potrivit EFE. Cu toate acestea, un responsabil al administratiei de la Washington…