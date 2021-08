Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica. Ce gimnaste au participat la nunta! Sandra Izbașa și-a oficializat relația cu actorul Razvan Banica, nepotul celebrului Ștefan Banica. Cei doi s-au cununat civil vineri, pe data de 30 iulie. Cea care a facut anunțul a fost chiar Andreea Raducan,…

- Gimnasta Sandra Izbașa, 31 de ani s-a casatorit sambata cu Razvan Banica, 29 de ani, actor la Teatrul Notarra și nepotul lui Ștefan Banica jr. Dupa un an de relație, Sandra Izbașa și Razvan Banica au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila. Sandra și Razvan s-au hotarat sa faca pasul de Craciun…

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. Ultima caștigatoare a unui titlu olimpic la gimnastica pentru Romania și-a unit, astazi, destinul, cu alesul inimii. Acesta este Razvan Banica, actor la teatrul Nottara și ruda cu celebrul artist. Cei doi s-au casatorit intr-o ceremonie ținuta…

- Pepe, care a divorțat recent de Raluca Pascu, dezvaluie ce relație are, de fapt, cu fiicele lui dupa divorț. Micuțele petrec timp și cu mama lor, dar și cu tatal de la care se pare ca amandoua moștenesc talentul artistic. „Incerc sa fac tot posibilul sa inteleaga si valoarea banului, sa inteleaga si…

- Oana Zavoranu și Pepe au trait o poveste de dragoste, insa in urma cu 11 ani au ajuns la divorț. Ani de zile au existat neințelegeri intre ei. Vedeta a facut acum noi dezvaluiri despre casnicia cu artistul și care a fost adevaratul motiv al desparțirii. Oana Zavoranu a fost invitata in podcastul lui…

- Oana Zavoranu s-a dezlanțuit și a fost mai sincera ca niciodata atunci cand a venit vorba despre casnicia cu Pepe, dar mai ales, despre mariajul artistului cu Raluca Pascu. Vedeta considera ca fostul sau soț s-a casatorit cu Raluca din ambiție, dar mai ales, spune ca nu a crezut niciodata in mariajul…

- Apple ar putea micșora in sfarșit notch-ul iPhone-ului in acest an datorita unui cip VCSEL mai mic cu 40% – 50% (fața de anul trecut) aflat in interiorul senzorului Face ID, conform unui raport al Digitimes. Potrivit acestuia, dimensiunea mai mica va putea fi observata imediat ce „noile dispozitive…