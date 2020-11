Stiri pe aceeasi tema

- Un moment de reculegere a fost tinut in luni dupa-masa in fata Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, in memoria celor doi politisti care au decedat in urma infectarii cu SARS-COV2.

- Un politist in varsta de doar 34 de ani, sef al Biroului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Brasov Politia Transporturi, a fost rapus de coronavirus, transmit autoritatile.Subcomisarul Ionut Hanganu a fost inmormantat astazi, 8 noiembrie 2020, iar in memoria sa toti politistii suceveni, dar si…

- Adrian Petrache, concurentul surpriza de la ”X Factor”, a avut parte de o intalnire de gradul zero cu Florin Salam chiar inainte de participarea in cadrul show-ului de la Antena 1. Cum și-a ajutat celebrul manelist nepotul, aflat la inceput de cariera?

- Adrian Petrache i-a innebunit pe jurații de la ”X Factor”. Nepotul lui Florin Salam a obținut patru de ”DA” și a trecut direct in bootcamp. Nu doar momentul sau a facut senzație, ci și ochii albaștri care au pus pe jar inimile tuturor domnișoarelor! Primele declarații ale tanarului, dupa ce a facut…

- Jurații X Factor au inceput sezonul noua in forța dupa ce o serie de modificari i-au forțat sa scoata strategiile la iveala, insa cand lupta parea ca devine incrancenata, o concurenta le-a oferit o importanta lecție de viața.

- Jurații X Factor au inceput sezonul noua in forța dupa ce o serie de modificari i-au forțat sa scoata strategiile la iveala, insa cand lupta parea ca devine incrancenata, o concurenta le-a oferit o...

- Aparitie de senzatie in seara aceasta la show-ul X-Factor! Adrian Mihai Petreche, nepotul lui Florin Salam a fost unul dintre concuretii care au urcat pe scena. Juratii au ramas uimiti de talentul lui.

- Florin Doleanu a ajuns pentru prima data pe o scena, in premiera sezonului 9 al emisiunii "X Factor". A reușit sa impresioneze cu o melodie proprie, despre viața sa de șofer, departe de familie și copilul lui mic.