- Toti cei patru copii ai reginei Elisabeta a II-a, inclusiv regele Charles al III-lea, se reunesc vineri seara la Westminster Hall, pentru ”un priveghi al prinților” de 15 minute, transmite BBC . https://youtu.be/vQYBO8P7gLE Regele Charles al III-lea și regina consoarta și-au incheiat vineri, in Tara…

- Britanicii si oameni din intreaga lume stau la o coada de 7,8 kilometri pentru a-i aduce omagiu reginei Elizabeth II la Westminster Hall. Viner, Regele Charles III si Regina Consoarta vor merge in Tara Galilor, in ultima vizita in natiunile din Regatul Unit.

- Regina Elisabeta a II-a va fi inmormantata luni, 19 septembrie, la ora locala 19.30 (21.30, ora Romaniei), in cadrul unei ceremonii private, in capela St. George a Castelului Windsor, la sfarsitul ceremoniilor funerare de stat organizate dimineața, a anuntat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian…

- Intr-o demonstrație simbolica de unitate, Prințul William și Prințul Harry au mers unul langa altul in spatele sicriului Reginei Elisabeta a II-a, cand acesta parasea pentru ultima data Palatul Buckingham. Impreuna cu Regele Charles și alți membri ai Familiei Regale, aceștia s-au indreptat catre Westminster…

- Regele Charles al III-lea s-a bucurat de un val de susținere din partea britanicilor dupa ce a urcat pe tron, arata un sondaj de opinie. Totuși, unii dintre cei care o plang pe regretata sa mama il avertizeaza ca trebuie sa ii urmeze exemplul și sa iși pa

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a provocat tristețe in intreaga lume. Britanicii au mers sa ii duca omagii celei care i-a condus ani la rand. Suverana avea o casa de vara, unde mergea atunci cand avea ocazia. Cat costa o noapte de cazare acolo. Deși mulți nu se așteptau, suma nu este una uriașa.

- Trupul neinsufletit al reginei Elisabeta a II-a urmeaza sa fie transportat marti de la Edinburgh la Londra cu un avion la bordul caruia se va afla printesa Anne, singura fiica a suveranei. De la aeroport, unde vor fi prezenti Regele Charles al IIIl-ea si membri ai familiei regale, sicriul va fi dus…

- Aproximativ 20.000 de persoane au asteptat la o coada de cel putin un kilometru pentru a vedea sicriul reginei la Edinburgh, transmite BBC. Coada se intinde de-a lungul aleilor de pe pajistile orasului, la sud de Catedrala St Giles, unde se afla sicriul reginei. Cei indurerati au inceput sa intre in…