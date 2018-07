Stiri pe aceeasi tema

- Facebook investigheaza o nou firma care ar fi colectat și folosit in scop politic datele utilizatorilor rețelei de socializare la fel cum s-a intamplat și cu Cambridge Analytica . Compania fondata de Mark Zuckerberg a suspendat activitatea companiei de analiza Crimson Hexagon, cu sediul in Boston, pe…

- Actrita Julia Roberts si-a deschis de curand un cont pe Instagram, in contextul in care vedeta americana nu era prezenta pana acum pe nicio retea de socializare, relateaza editia online a cotidianului spaniol La Vanguardia. Julia Roberts este una din putinele vedete de la Hollywood care pana…

- Actrita Julia Roberts si-a deschis de curand un cont pe Instagram, in contextul in care vedeta americana nu era prezenta pana acum pe nicio retea de socializare, relateaza editia online a cotidianului spaniol La Vanguardia. Julia Roberts este una din putinele vedete de la Hollywood care…

- Printesa Eugenie a postat pe Instagram mai multe fotografii din timpul vizitei pe care a facut-o la scoala pe care a absolvit-o. Eugenie a fost joi la Marlborough College si a tinut un discurs in amfiteatrul scolii. Printesa s-a intors in locul in care a studiat pentru a inaugura o placa comemorativa…

- Risa Hirako este un model de origine japoneza care se bucura de un adevarat success pe Instagram, unde isi impartaseste activitatile zilnice cu peste 200.000 de urmaritori. De curand femeia si-a uimit fanii, cand a dezvaluit adevarata ei varsta.

- Daca nu ai foarte mulți bani de cheltuit pentru a-ți promova afacerea online, atunci trebuie sa știi ca mediul online vine cu destul de multe oportunitați prin care te poți promova fara a cheltui foarte mulți bani. Ba unele modalitați sunt chiar gratuite, insa trebuie sa știi cum sa le gestionezi și…

- Mihai Bendeac are motive sa fie fericit. Actorul a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii ca patrupedul lui, Happy, va avea in curand pui. Mihai a impartașit bucuria cu prietenii virtuali. Intr-o postare pe contul lui de pe site-ul de socializare, actorul și vedeta de televiziune…