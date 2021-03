Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Miron a invins cancerul și depresia, iar iubitul Miguel este cel caruia ii datoreaza faptul ca astazi este inca in picioare. Recent, și-a adus partenerul in țara pentru prima data dupa mult timp. Cei doi sunt impreuna de 20 de ani și se pare ca Miguel a fost un mare sprijin pentru fostul prezentator…

- Pe Ana Morodan o cunoaște toata lumea drept o fire optimista și pozitiva, insa ce nu știu mulți este faptul ca in spatele zambetului ei molipsitor se ascunde o drama absolut sfașietoare. „Contesa digitala” a povestit la Antena Stars ca s-a confruntat cu o boala des intalnit atat la femei, cat și la…

- Micheal Jackson a fost unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor, iar moartea sa a provocat durere in sufletele a milioane de fani! Printre aceștia se numara și manelistul Mihaița Piticu care aflat in America a mers la mormantul Regelui Pop! Ce s-a intamplat in acel moment!

- Calina, nepoata Oanei Roman a fost la un pas de tragedie, chiar de anul Anul Nou! Frumoasa blonda era sa ramana fara apartament, dupa ce bucataria i-a luat foc. Ingrozita și in prezent de experiența infioratoate prin care a trecut, fiica Catincai Roman le-a povestit abia acum fanilor de pe rețelele…

- Angela Rusu este in culmea fericirii și asta pentru ca de cateva luni traiește o minune. Artista a vorbit in direct la Antena Stars despre cum viața ei a capatat o alta intorsatura de cand a aflat ca in vara acestui an va deveni și mama, dar și bunica. Ea este insarcinata pentru a treia oara, iar fiica…

- Chiar daca Dorian Popa nu a devenit inca tata, trebuie sa va spunem ca mama lui e deja bunica! Ei bine, celebrul cantareț mai are un frate, iar in urma cu doar o luna a devenit parinte pentru prima data! Primele declarații ale lui Mamișor, la Antena Stars!