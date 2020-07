Stiri pe aceeasi tema

- Caracterul iesit din comun al lui Donald Trump si comportamentul sau revoltator “ameninta sanatatea lumii, siguranta economica si sistemul social” si au fost modelate de tatal sau sociopat, in timpul copilariei presedintelui SUA, se arata intr-o carte scrisa de nepoata liderului american, potrivit…

- Presa americana a publicat marti extrase din cartea in care Mary Trump, nepoata presedintelui Donald Trump, il prezinta pe acesta ca pe un mincinos narcisist, semnaleaza AFP. Volumul intitulat "Prea mult si niciodata destul: cum a creat familia mea omul cel mai periculos din lume" (Too Much and Never…

- Caracterul iesit din comun al lui Donald Trump si comportamentul sau revoltator “ameninta sanatatea lumii, siguranta economica si sistemul social” si au fost modelate de tatal sau sociopat, in timpul copilariei presedintelui SUA, se arata intr-o carte scrisa de nepoata liderului american, potrivit The…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP.Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP. Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's…

- Nepoata lui Donald Trump va publica o carte de memorii deloc magulitoare despre el, ce va aduce ”o lumina cruda asupra istoriei întunecate” a familiei președintelui american, potrivit editurii sale, relateaza AFP și BBC.Scrisa de Mary Trump, ”Too Much and Never Enough: How…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Legenda baschetului american Dennis Rodman a declarat ca se roaga ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un sa se insanatoseasca rapid, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora dictatorul este grav bolnav, a informat presa internationala."Sper ca este doar un zvon ca Mareșalul Kim Jong-Un este…