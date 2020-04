Nepoata lui Robert Kennedy si fiul ei, disparuti in apele golfului Nepoata lui Robert Kennedy si fiul ei, disparuti in apele golfului Cu siguranta va amintiti tragedia care a lovit familia Kennedy atunci cand Presedintele JFK a fost asasinat. Apoi, in 1968 a fost ucis si Robert Kennedy. Iata insa ca tragediile sunt departe de a se fi terminat in familia Kennedy. Avocata Maeve Kennedy Townsend McKean si fiul ei, Gideon, au disparut saptamana aceasta in in golful Chesapeake. Sotul acesteia este cel care a raportat disparitia celor doi, survenita dupa o sesiune de canoe. Autoritatile au demarat cautarile si sunt de parere ca barca a fost condusa de curenti departe… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

