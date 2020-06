Nepoata lui CIOLACU s-a angajat fără concurs la ICR! ”Este o artistă”, a spus unchiul Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, intr-un interviu la Digi24, ca nepoata sa care a fost angajata fara concurs la Institutul Cultural Roman a absolvit Arta Fotografica cu media 10 și a caștigat concursuri in strainatate. „Andrea se numeste nepoata mea si nu m-a dus capul sa o pun nici sefa la aeroport, nici manager de spital. Andreea, nepoata mea, in afara ca e nepoata mea si consider ca e un copil deosebit, a terminat Regia – arta fotografica cu nota 10. Cred ca o zona cum este ICR este tocmai potrivita stilului ei si felului ei de a fi. Este o artista”, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

