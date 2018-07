Stiri pe aceeasi tema

- Inca un membru al clanului Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, se afla in arest, o femeie de 23 ani, care a accident un copil si a parasit locul accidentului, fiind retinuta de politisti.

- Florina Anghel, membra a familiei interlopului Sandu Anghel, a lovit, joi-seara, 26 iulie, un copil pe o strada din Draganești-Olt, parasind locul accidentului. Evenimentul s-a petrecut pe strada Nicolae Titulescu din Draganești-Olt, la ora 20.05, polițiștii reușind la foarte scurt ...

- Un tanar a intrat cu o mașina cu numere de Arad in mai mulți oameni pe care ii cunoștea. O fetița de doar 3 ani a murit, iar alta de 13 ani este in stare grava la spital. De frica romilor din cartier, șoferul a rupt-o la fuga. Incidentul s-a petrecut pe strada Zefirului din […] Articolul Tragedie in…

- O femeie in varsta de 88 de ani, din Vaslui, are dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei, dupa ce a lovit cu masina un barbat si a fugit de la locul accidentului. Octogenara, aflata la volanul unui autoturism, spulberat un alt batran, de…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca. Circulatia…

- O tanara din Arges a fost retinuta de politistii valceni dupa ce s-a descoperit ca a furat dintr-o masina lasata descuiata in parcarea unui supermarket din Ramnicu Valcea. Persoana se afla deja sub control judiciar pentru o fapta similara comisa in urma cu nici o luna din parcarea unui alt market.

- Un copil in varsta de 8 ani a fost lovit de masina in timp ce traversa strada Romana pe trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs in urma cu putin timp, in zona unitatii scolare a liceului "Caragiale" de pe strada Romana. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale si un echipaj…

- Un barbat de 44 de ani este anchetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in conditiile in care a acrosat un minor care circula cu bicicleta si s-a facut nevazut.