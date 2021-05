NEPI Rockcastle amenajează spații de vaccinare în 4 mall-uri din țară NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din Romania, amenajeaza 4 noi spații de vaccinare, doua de tip drive-thru ce vor fi operaționale in parcarile centrelor comerciale Shopping City Timișoara și Shopping City Ramnicu Valcea, dar și doua spații, special amenajate in incinta City Park Mall Constanța și Shopping City Satu Mare. Spațiile alocate sunt oferite cu titlu gratuit catre administrația locala, respectiv DSP, pentru implementarea procesului de vaccinare a populației din județele Timiș, Valcea, Satu-Mare și Constanța. In continuarea inițiativei lansate, cu succes,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul drive-thru din Piata Constitutiei a imunizat 1.007 de persoane, in a trei zi de Paste, fiind cel mai mare numar de persoane vaccinate de la deschiderea centrului, arata datele Primariei Capitalei. Marti, 4 mai, a treia zi de Paste, numarul celor care au ales sa se vaccineze la centrul drive-thru…

- Institutia Prefectului a anuntat sambata ca peste 100.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in judetul Hunedoara, de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, aproape 80% dintre serurile utilizate fiind produse de compania Pfizer-BioNTech. Prin urmare, din totalul celor 101.085…

- Primul centru drive-thru din Cluj a fost amenajat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj. Deși ora de deschidere anunțata era 13:00, coada s-a format cu mult timp inainte. Vorbim,a stfel,d espre o coada de mașini a celor care doresc sa se vaccineze de la podul Garibaldi ;i pana la parcarea…

- Un numar de 1.241 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 la Deva, in primele doua zile de functionare ale centrului "drive-thru"- direct din masina, care a fost deschis sambata in parcarea celui mare complex comercial din oras, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara.„Asteptarile…

- Centrul de vaccinare drive-through de la Deva, primul de acest fel din tara, s-a deschis sambata cu cateva minute mai devreme de ora programata, deoarece doritorii se prezentasera deja pentru imunizare. Cei care vor sa se vaccineze in acest centru si care doresc sa astepte mai putin pot descarca in…

- Zeci de autoturisme s-au aliniat, sambata dimineata, in parcarea celui mai mare mall din municipiul Deva, unde s-a deschis, in premiera nationala, primul centru de vaccinare impotriva COVID-19 in sistem "drive-thru" - direct din masina. Unele persoane s-au asezat cu masinile la rand cu ore…

- Un centru de vaccinare drive-through va fi deschis incepand de saptamana viitoare la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Cluj, centrul de vaccinare drive-through va oferi maxima accesibilitate la vaccin. Mecanismul va fi foarte ușor, din mașina…

- In curand, in centrul Capitalei, ar putea fi inființat un centru de vaccinare de tip drive-through. O parte din parcarea din Piata Constitutiei ar putea fi transformata intr-un astfel de centru. Proiectul de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti…