- Comisia Europeana (CE) a anunțat luni ca a dat in judecata AstraZeneca din cauza ca aceasta nu a respectat contractul pentru furnizarea de vaccinuri anti-Covid și nu a avut un plan ”viabil” pentru asigurarea la timp a livrarilor, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. Potrivit contractului, compania…

- Potrivit ultimului raport de piața al companiei, proprietațile Immofinanz din Romania au o valoare contabila de 749,2 milioane euro și reprezinta 15% din portofoliul total al grupului imobiliar. Immofinanz are venituri totale din chirii, pe piața romaneasca de 50,3 milioane euro la finalul anului 2020…

- Furnizorul de energie electrica si gaze naturale Restart Energy și-a listat obligatiunile verzi convertibile la Bursa de Valori Bucuresti. Compania are nevoie de finantare pentru a finaliza proiectele de energie verde de 500 MW pregatite pentru urmatorii cinci ani in Romania si tarile vecine. Planurile…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…

- Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…