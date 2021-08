Stiri pe aceeasi tema

- NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din zona Europei Centrale și de Est, a investit peste 2 miliarde de euro in primii 14 ani de activitate pe piața locala, in proiecte imobiliare urbane. Grupul a generat incasari de peste 100 milioane de euro la bugetul central…

- NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de mall-uri din Europa Centrala si de Est, cu un portofoliu evaluat la circa 2 miliarde de euro, a anuntat ca Alex Morar, CEO si Mirela Covașa, CFO au decis sa plece din companie si au cerut board-ului sa pregateasca planul de succesiune. In acelasi timp, NEPI…

- Compania TAROM are un nou director general, incepand de miercuri, 9 iunie 2021, in persoana lui Catalin Radu Prunariu, a anuntat operatorul aerian national. „Finalizarea restructurarii organizationale si de personal, reinnoirea flotei de aeronave si uniformizarea acesteia, reforma financiara, eficientizarea…

- Grupul italian de moda Stefanel, primul retailer strain venit in Romania, in 1991, si, astfel, un deschizator de drumuri pentru retailerii straini din industria modei, a semnat actele pentru dizolvarea si lichidarea filialei locale, informeaza Profit.ro. In 2019, Stefanel a avut in Romania afaceri de…

- NEPI Rockcastle a avansat in operațiunile de autorizare și efectuarea de lucrari de pre-dezvoltare in legatura cu proiectele sale viitoare, care includ Promenada Mall Craiova, extinderea Promenada Mall București și proiectele rezidențiale din aropierea unor mall-uri, in primul trimestru al anului 2021.…

- Piata de investitii din Romania a incheiat primul trimestru din 2021 cu tranzactii de 85 de milioane de euro, iar volumul s-a redus cu 42% fata de primele trei luni ale anului pre-pandemic, urmand tendinte similare cu cele din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE), potrivit raportului Colliers…

