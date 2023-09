Stiri pe aceeasi tema

- Sunuwar Bhakta Bahadur venise in Romania la munca și facuse credit in banca pentru acest lucru. Spera ca familia lui din Nepal o va duce la mai bine și vor avea un trai mai bun de pe urma salariului ce urma sa fie incasat in țara noastra. I se promisese un loc de munca la o spalatorie auto, dar a ajuns…

- Barbatul venise in urma cu 5 luni in Romania, iar rudele sale au povestit ca nu a avut banii necesari pentru drum, motiv pentru care a apelat la un credit la banca.Medicii care au incercat sa ii scrie adevarul. Astfel, au aflat ca acasa are doi copii mici, o fetița și un baiat, și venise in Romania…

- Barbatul venise in urma cu 5 luni in Romania, iar rudele sale au povestit ca nu a avut banii necesari pentru drum, motiv pentru care a apelat la un credit la banca.Medicii care au incercat sa ii scrie adevarul. Astfel, au aflat ca acasa are doi copii mici, o fetița și un baiat, și venise in Romania…

- Cea de-a cincea persoana care a decedat in urma exploziei devastatoare din Crevedia este un tanar nepalez, de 34 de ani. Familia sa a povestit ce eforturi facuse pentru a ajunge sa lucreze in Romania, ca sa iși intrețina cei doi copii.

- Bilanțul victimelor de la Crevedia a crescut la cinci. in aceasta dimineața, inca o persoana a pierdut lupta cu viața, dupa ce a ajuns in stare grava la spital. Cea de-a cincea victima este un barbat in varsta de 34 de ani, care și-a facut credit bancar pentru a veni din Nepal in Romania, la munca.

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la stația GPL din Crevedia, Romania, a decedat marți dimineața, la Spitalul Floreasca din București. Pacientul era de origine nepaleza. Bilanțul deceselor a ajuns la cinci, transmite Noi.md cu referire la news.ro. {{699515}}„In cursul acestei dimineți…

- Explozia de la Crevedia a mai facut o victima: un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca. Asadar, bilanțul morților ajunge la 3, dar in spitalele din Romania sau din strainatate sunt mai mulți pacienți cu arsuri foarte grave. A fost ranit…

- Un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca. Bilanțul morților ajunge la 3, dar in spitalele din Romania sau din strainatate sunt mai mulți pacienți cu arsuri foarte grave.Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul…