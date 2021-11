Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost mușcata, miercuri, de unul dintre cei doi caini ai familiei. Animalul l-a atacat apoi și pe soțul ei care ii sarise in ajutor, dupa care și cel de-al doilea caine din gospodarie a devenit agresiv, relateaza Agerpres , citand Jandarmeria Arad . Cei doi varstnici au reușit sa se adaposteasca…

- In urma cu aproximativ doua luni, primarul Municipiului Targoviște a solicitat acțiuni ample ale poliției locale in ceea ce privește Post-ul Targoviște: Tot mai multe amenzi pentru gunoaiele de pe strazi și cainii fara lesa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pazind cazanul in linistea amiezii, auzi din cand in cand cazand cate o nuca ori pe strada trecand - urcand, coborand - o masina. Cand cade - nuca, desigur - pe piatra de rau ramasa nefolosita pentru pavarea curtii de pe la sfarsitul anilor 1960, piatra de rau printre care a aparut cu vreo 40 de ani…

- Lovita pana in urma cu cateva zile de o criza de efectiv provocata de interdicția impusa la transferuri, echipa de fotbal Dinamo București i-a prezentat oficial astazi pe cei patru jucatori transferați de...

- Deși Dinamo a fost invinsa luni de CS Mioveni, 0-1, suporterii sunt in continuare alaturi de echipa. „Cainii” vor sa fi alaturi de jucatorii lui Dario Bonetti și la meciul de la Ovidiu, cu Farul, de vineri (ora 21:30). Fanii lui Dinamo, coada la bilete pentru meciul cu Farul Suporterii lui Dinamo au…

- In noaptea de 13/14 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj un barbat de 35 de ani, din comuna Aninoasa, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de amenințare și instigare…

- 5 caini polițiști fac parte dintr-un proiect pilot de detectare a persoanelor infectate cu Covid-19 de la Centrul Chinologic Sibiu! Unul dintre aceștia este Blue, un Malinois in varsta de 1 an și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multi oameni au tinut sa imortalizeze momentul in care un autoturism este ridicat de politisti pentru placuta de inmatriculare mai putin obisnuita.O masina a fost ridicata de politisti, in statiunea Mamaia, pentru ca bloca drumul de acces in parcare. Nimic interesant pana aici. Ce a atras insa privirile…