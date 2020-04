Nepal: Un tigru observat la o altitudine record stârneşte îngrijorarea ecologiştilor Autoritatile forestiere din Nepal au anuntat luni ca au zarit un tigru la o altitudine de 2.500 de metri, o prezenta neobisnuita la o asemenea inaltime, care a starnit atat entuziasmul, cat si ingrijorarea specialistilor, informeaza DPA.



Exemplarul adult a fost surprins de o camera prevazuta cu senzori de miscare instalata de administratia forestiera intr-o padure din districtul Dadeldhura, in vestul Nepalului.



"Este probabil pentru prima data cand un tigru a fost zarit la o asemenea altitudine in Nepal. Este o ocazie fericita pentru toti ecologistii si iubitorii de animale",

Sursa articol si foto: agerpres.ro

