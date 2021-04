Statul Nepal este afectat de cel mai grav sezon de incendii forestiere din ultimii aproape zece ani, flacari uriase mistuind regiuni din intreaga tara, invaluita intr-un nor maroniu, conform autoritatilor citate marti de AFP.



Calitatea aerului din capitala Kathmandu a inregistrat marti cel mai redus nivel din lume, potrivit site-ului de monitorizare IQAir, iar unele zboruri internationale au suferit intarzieri in contextul in care fumul dens a acoperit orasul.



Purtatorul de cuvant al Autoritatii Nationale pentru Reducerea si Gestionarea Riscurilor de Dezastre, Uddav Prasad…