Zeci de mii de hindusi au inceput marti sacrificarea ritualica a mii de animale intr-un sat de granita din sudul Nepalului in onoarea zeitei hinduse a puterii, in pofida protestelor activistilor pentru drepturile animalelor, relateaza DPA.



Pentru acest eveniment, cunoscut sub numele de "festivalul Gadhimai", credinciosi din India si Nepal s-au adunat in templul cu acelasi nume pentru a sacrifica bivoli, capre, pui, porci si soareci albi, a declarat Ramchandra Shah, un organizator al acestei manifestari cu durata de doua zile.



Circa 7.000 de bivoli vor fi ucisi marti, urmand…