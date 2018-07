Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.

- Inundatiile si alunecarile de teren produse in urma ploilor torentiale care au afectat in weekend regiunea muntoasa din nordul Vietnamului au provocat decesul a 7 persoane si disparitia altor 12, a anuntat luni Comitetul central pentru prevenire si interventie in caz de dezastre naturale. …

- Dupa o cariera pe scena de aproape 60 de ani, era nevoita sa croseteze ca sa supravietuiasca. Este povestea trista a Mariei Butaciu, doamna cantecului nasaudean, care ne-a parasit la inceputul acestei saptamani. Artista, atat de iubita de public si respectata de colegi, nu a avut o viata usoara,…

- Cel putin 10 persoane provenind din aceeasi familie au murit in nord-estul Indiei atunci cand locuinta lor a fost distrusa de o alunecare de teren cauzata de ploile musonice, a anuntat marti Politia din...

- Stare de urgenta in statul american Hawaii din cauza inundatiilor de proportii si alunecarilor de teren. Peste 200 de oameni, printre care si 40 de turisti, au fost evacuati cu ajutorul barcilor si elicopterelor.Mai multe case, dar si cateva sosele sunt complet acoperite de ape.

- Șase persoane au murit, pe un teren de golf din Arizona, Statele Unite, dupa ce avionul de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit, la scurt timp de la decolare. Avionul a decolat de pe Aeroportul Scottsdale, iar la scurt timp s-a prabușit pe un teren de golf, a anunțat Departamentul de…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Tragedia…

