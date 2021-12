Stiri pe aceeasi tema

- Toți pensionarii din Moldova ar putea beneficia de medicamente gratuite sau cu reducere intre 60 și 90 de procente, oferita din bugetul asigurarilor obligatorii de asistența medicala. Anunțul a fost facut de catre deputatul Partidului „Șor”, Reghina Apostolova, in cadrul unui briefing de presa, la Parlament.…

- Transformarea digitala din ultimii ani și-a pus amprenta din ce in ce mai mult asupra economiilor la nivel global, aducand schimbari importante in ceea ce privește viața de zi cu zi a cetațenilor. Acest fenomen nu a trecut neobservat nici in Romania,...

- A fost difuzata noua ediție a popularei emisiuni de calatorie "Orel I reshka" (Орел и Решка), mult așteptata de mulți moldoveni, dedicata locuitorilor țarii noastre și filmata anterior in cadrul unui nou proiect sub denumirea generala "Pamintenii", relateaza Noi.md. In acest proiect, cintareața Michelle…

- Gheorghe Hagi a exprimat cateva pareri, insistand asupra faptului ca fotbalul romanesc are nevoie de un proiect stabil, pe termen lung. Gheorghe Hagi spune in urma cu multi ani ca ar trebui sa li se faca statui membrilor Generatiei de Aur, iar timpul i-a dat dreptate. Acum, fotbalul romanesc trece prin…

- Patronul FC Botosani, Valeriu Iftime, a declarat, marti seara, la Digisport, ca se gandeste sa renunte la echipa, apreciind ca "aerul din fotbalul romanesc nu e deloc respirabil pentru el". "Vreau sa plec, aerul din fotbalul romanesc nu e deloc respirabil pentru mine. Fotbalul este al specialistilor,…

- Peste 6000 de companii sunt așteptate sa participe la ediția aniversara de 10 ani, GoTech World 2021, cel mai mare eveniment de business din domeniul IT&Digital din Europa Centrala și de Est,ce va avea loc anul acestape 10 și 11 noiembrie, online, pe platforma MyConnector.ro. Ediția online GoTech World pastreaza…

- NeoTech, un nou start-up romanesc in domeniul criptomonedelor, a lansat la sfarșitul saptamanii trecute pe piața platforma digitala neotech.finance , prin care ofera acces investitorilor la achiziția monedei virtuale (simbol NEOT) in faza de presales. Contractul inteligent este dezvoltat pe platforma…

- Banca Naționala a Ucrainei, autoritatea monetara principala a țarii, a apelat recent la rețeaua sociala profesionala LinkedIn pentru a-și promova deschiderea locurilor de munca pentru dezvoltatorii blockchain . Anunțul a fost publicat de directorul departamentului IT al BNU, Vladimir Nagornyuk.…