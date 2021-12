Neobositul Florin Piersic se pregătește să urce pe scenă în ianuarie, luna când împlinește 86 de ani Florin Piersic, legenda teatrului și cinematografiei romanești, iși petrece sarbatorile acasa, la Cluj. Iși incarca bateriile pentru o noua serie de spectacole caci, in ianuarie 2022 va urca iar pe scena. Este și luna in care venerabilul artist va implini 86 de ani. ”Va fi al 1.225-lea spectacol!” Simbol al culturii romanești, artistul a generații de romani va juca alaturi de Medeea Marinescu in ”Straini in noapte” pe 17 ianuarie 2022, pe scena Teatrului Național din București. ”Avand in vedere ca am fost plecat și ca am o varsta «frageda» și un program incarcat, m-am gandit ca atat de Craciun,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

