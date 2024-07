Nenorociri în lanț în Bangladesh: zeci de morți, televiziunea incendiată, internetul aproape blocat Confruntarile violente din Bangladesh dintre forțele de ordine și studenți care protesteaza impotriva cotelor de angajare in funcția publica au condus la 39 de decese in decurs de 48 de ore. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat joi, iar accesul la Internet a fost aproape complet blocat, conform informațiilor AFP. Sute de manifestanți au […] The post Nenorociri in lanț in Bangladesh: zeci de morți, televiziunea incendiata, internetul aproape blocat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Confruntari in Bangladesh intre forte de ordine si studenti care manifesteaza impotriva cotelor de angajare in functia publica s-au soldat cu 39 de morti in 48 de ore, sediul televiziunii de stat a fost incendiat joi, iar Internetul a fost taiat aproape in intregime, relateaza AFP, citat de news.ro.

- In Bangladesh au loc manifestații violente, care s-au soldat cu zeci de victime. Manifestantii au incendiat sediul principalului canal al televiziunii publice a Bangladesh-ului, BTV, iar "multe persoane fiind prinse in interior", a transmis joi aceasta televiziune pe fondul protestelor studentilor care…

- Manifestantii din Bangladesh au dat foc sediului televiziunii publice, BTV, iar „multe persoane sunt prinse in interior", au transmis, joi, reprezentanții instituției. Violențele au loc pe fondul protestelor studentilor din ultimele saptamani impotriva unui sistem de cote pentru locurile de munca publice,…

