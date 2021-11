Nenorocire pe sosea în Banat – patru oameni au murit după ce un autoturism fost strivit între două TiR-uri Patru oameni și-au pierdut viața intr-un accident tragic rutier , produs, luni seara, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, fiind implicate doua TIR-uri si un autoturism. In timp ce un barbat de 60 de ani conducea un autocamion pe DN 6, din directia Caransebes spre Orsova, in afara localitatii Cornea, la km 402+100 metri, drum in aliniament, ar fi patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus din contrasens de un tanar de 19 ani, autoturismul fiind ulterior strivit intre autocamion si un TIR inmatriculat in Bulgaria, condus din directia Orsova spre… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

